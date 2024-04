Torna, dal 28 al 30 giugno, a Marciana Marina, antico borgo marinaro dell’Isola d’Elba, Seif - Sea Essence International Festival, appuntamento dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba e Acqua dell’Elba - Società Benefit. L’edizione di quest’anno, la sesta, è dedicata al tema delle 'Connessioni' in tutte le sue declinazioni: culturali, ambientali, economiche e sociali.

Novità e appuntamenti

Tre giorni di spettacoli, dibattiti, giochi ed esperienze per raccontare, con uno sguardo poliedrico e multidisciplinare, l’essenza del mare e il necessario equilibrio tra sostenibilità ecologica, ambientale e sociale. Molte le novità previste per Seif 2024, a partire dall’istituzione del Premio Seif che verrà riconosciuto a chi nell’ultimo anno si è distinto con un progetto dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale dell’ecosistema marino. Ai bambini e alle bambine sarà invece dedicato Seif 4 Kids, un ricco programma di eventi con laboratori didattici e di danze popolari che si svolgeranno sul lungomare di Marciana Marina, pensati per far avvicinare anche i più piccoli alla cultura e alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Nel corso del festival, inoltre, spazio al Santuario Pelagos e alla 'La Rotta dei Fenici', itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa che farà tappa all’Elba per Seif. Protagonista anche la grande musica con il concerto, nato dalla collaborazione con il Festival Internazionale Elba Isola Musicale d’Europa, di Karima, interprete nota al grande pubblico televisivo e teatrale, che si esibirà durante una serata dedicata al celebre compositore Burt Bacharach.

L’edizione 2024 sarà inoltre anticipata da una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra aprile e giugno, tra cui l'inaugurazione della Mostra d'Arte realizzata nel contesto del Premio Arte Acqua dell’Elba e sviluppata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. L’esposizione aprirà al pubblico il 25 giugno a Portoferraio e verterà anch’essa sul tema delle 'Connessioni'.

“La sesta edizione di Seif conferma il nostro impegno nel contribuire ad alimentare un dibattito costante e continuo sul mare. La salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente marino e della sua biodiversità è centrale per il benessere del pianeta e di tutti noi cittadini”, spiega Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba.