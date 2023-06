Accordo Anci-Coripet: in tre anni crescono raccolta e riciclo del Pet

In occasione della presentazione della Banca dati sul monitoraggio delle raccolte degli imballaggi in Pet nata dall’accordo tra Anci e Coripet, il Consorzio volontario per riciclo del PET, sono stati presentati mercoledì 31 maggio a Roma, i risultati di gestione del triennio 2020-2023. All’incontro ha parlato anche Enzo Bianco, Coordinatore degli organi statutari Anci.