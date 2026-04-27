A Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’

Food, Metro Italia consegna le targhe 'Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio
Sono 31, diffusi in tutta la regione
Sono 31, diffusi in tutta la regione
Da nove anni Metro Italia consegna le targhe ufficiali 'Guida Michelin'. Tra conferme e nuovi ingressi, sono 31 i ristoranti nel Lazio che hanno ricevuto il riconoscimento 2026. Un'eccellenza quella laziale che si impone come riferimento per i professionisti della ristorazione e per tutti gli appassi...
"Da nove anni, con onore e grande soddisfazione, portiamo avanti la partnership con Michelin. Continueremo così anche in futuro, soprattutto per valorizzare i giovani, un importante tassello di crescita per il nostro business". Lo afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia, a...
"Michelin è un'istituzione, una guida che ci fa sognare e ci dà la forza di migliorare sempre. Restando uniti, la ristorazione italiana ha tanto da raccontare". Così Heinz Beck e il suo ristorante, Chef - La Pergola - Tre stelle Michelin, alla cerimonia di consegna delle Targhe ufficiali Guida Michel...