circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
A Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’

A Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’

Gdo: Cassago (Metro), 'Fieri della partnership con Michelin'
video
economia

Gdo: Cassago (Metro), 'Fieri della partnership con Michelin'

"Da nove anni, con onore e grande soddisfazione, portiamo avanti la partnership con Michelin. Continueremo così anche in futuro, soprattutto per valorizzare i giovani, un importante tassello di crescita per il nostro business". Lo afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia, a...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza