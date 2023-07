Le cinque giornate della 1000 Miglia 2023

“La partenza, la presentazione, è sempre una grandissima emozione che tutti gli anni si ripete. È una manifestazione che ho nel cuore e che rappresenta Brescia, rappresenta l'Italia”. Aldo Bonomi, presidente di Automobile Club Brescia, esprime con grande emozione l’entusiasmo per l'edizione 2023 di 1000 Miglia, la “Corsa più bella del mondo” che torna da martedì 13 a sabato 17 giugno. Grande novità di quest’anno, un’edizione in 5 giornate (anziché quattro) durante le quali 420 auto (405+15 in Spe...