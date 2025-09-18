circle x black
Alan Sorrenti, torna 'Di Notte' per i 45 anni dell'album

L’uscita del disco è stata anticipata il 6 giugno dal remix del brano cult 'Magico...di notte'

Alan Sorrenti, torna 'Di Notte' per i 45 anni dell'album
18 settembre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
A 45 anni dall'uscita, torna l'album di Alan Sorrenti 'Di Notte' (disponibile da domani distribuito da Universal Music Italia), in una nuova edizione in digitale, in cd e in vinile (formato assente dal mercato da diversi anni). L’uscita del disco è stata anticipata il 6 giugno dal remix del brano cult 'Magico...di notte'. Il remix inedito è stato firmato dal giovanissimo produttore e DJ Pekka, le cui produzioni, cariche di energia e originalità, conquistano già da tempo migliaia di ascoltatori sulle piattaforme digitali e sui dancefloor di tutta Italia. Il remix, che regala al brano originale una veste più elettronica e contemporanea restando fedele alle atmosfere Anni 80, continua ancora oggi ad essere trasmesso in radio e sta appassionando la community di TikTok.

'Di Notte' include anche un'altra grande hit di Sorrenti: 'Non so che darei', brano presentato all'Eurovision Song Contest nel 1980, dove si classificò al sesto posto. Nel disco dalla copertina iconica - una delle due donne ritratte è la stessa presente sulla cover di 'Breakfast in America' dei Supertramp - Alan prosegue la collaborazione con Jay Graydon, musicista e produttore che ha lavorato con artisti del calibro di George Benson, Al Jarreau, Art Garfunkel, The Manhattan Transfer, Johnny Mathis, Patti LaBelle, Dionne Warwick.

