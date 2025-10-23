Alla Festa di Roma 'Libero - Sempre comunque mai', il doc su Libero De Rienzo

circle x black
Il docu-film, diretto da Alessio Maria Federici da un’idea di Riccardo Gentile, il 24 ottobre in anteprima

23 ottobre 2025 | 20.51
Redazione Adnkronos
Domani, 24 ottobre, arriva in anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma il docu-film 'Libero – Sempre comunque mai', diretto da Alessio Maria Federici, da un’idea di Riccardo Gentile, che lo ha scritto con Laura Gobbetti. Il doc, prodotto da Greenboo Production in collaborazione con Rai Cinema, ripercorre la vita e la carriera artistica di Libero De Rienzo: uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano del nuovo millennio, morto il 15 luglio 2021, a Roma, a soli 44 anni.

Attraverso alcune immagini di repertorio e le testimonianze di Elio Germano, Paola Cortellesi, Pietro Sermonti, Michele Riondino, Micaela Ramazzotti, Valeria Golino, Willie Peyote, Stefano Fresi, Marco Risi, Massimiliano Bruno, Claudio Santamaria, Emanuele Trevi e molti altri, il doc ne ripercorre la vita e la carriera, dall’exploit con 'Santa Maradona' passando per il teatro fino all’ultima interpretazione in 'Takeaway'. Emergono così la sua generosità, la vitalità istintiva, l’onestà senza compromessi e soprattutto la capacità di lasciare un segno indelebile in chi lo ha conosciuto personalmente o ammirato sullo schermo.

