Alla Mostra del Cinema trionfa il glamour tra party e feste esclusive

Non solo proiezioni di film e red carpet. Dal 27 agosto al 6 settembre la 82/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si trasforma - ancora una volta - in un palcoscenico diffuso di glamour, eleganza e mondanità. Tra le luci del Lido, il cinema incontra la festa, e lo fa con una serie di eventi esclusivi che punteggeranno ogni sera del festival, rigorosamente su invito.

Protagonista indiscussa di questa macchina scintillante, come anticipa l'Adnkronos, è Tiziana Rocca, vera regina delle public relations cinematografiche, nonché direttrice artistica del Taormina Film Festival e delle kermesse internazionali Filming Italy Sardegna e Filming Italy Los Angeles. Sarà proprio lei ad aprire le danze al Lido domenica 31 agosto, con la prestigiosa festa del Filming Italy Venice Award, ospitata nella sontuosa Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior. Qui, la madrina della serata, l'attrice Matilde Gioli, premierà, fianco a fianco con Tiziana Rocca, una trentina di protagonisti del cinema italiano. Una notte che promette eleganza, flash e standing ovation. Tra i primi nomi dei premiati annunciati figurano Alicia Silverstone e Ferzan Özpetek. Ambasciatrice dell'evento quest’anno è il premio Oscar Da'Vine Joy Randolph.

Martedì 2 settembre al Centurion Palace sul Canal Grande, sempre con la regia di Tiziana Rocca, riflettori puntati sulla festa per i vent'anni della rivista "Diva e Donna". Tra gli ospiti Mara Venier, che riceverà il premio come Personaggio dell'Anno: un riconoscimento che sa di affetto popolare e stima professionale. Giovedì 4 settembre sarà invece il turno della patinata festa della rivista "Ciak", in collaborazione con Campari, che animerà il Lido con il suo inconfondibile mix di stile italiano e atmosfera cosmopolita. Venerdì 5 settembre andrà in scena l'evento in onore del Nuovo Imaie, l'istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

A impreziosire ulteriormente il calendario degli eventi veneziani esclusivi, spiccano i Dvf Awards, ideati dalla stilista Diane von Fürstenberg, che verranno consegnati giovedì 28 agosto al Teatro Carlo Goldoni a personalità internazionali che si sono distinte per leadership, coraggio e impegno sociale. Un altro momento di rilievo sarà la consegna del Premio Kinéo, con la cerimonia condotta da Luca Calvani e Alexandra Dinu sabato 30 agosto a Ca' Sagredo.

Sempre sabato 30 agosto all'Arsenale il lancio dell'attesissimo Armani Archivio, celebrato con un after-party di grande fascino, mentre il giorno, domenica 31 agosto, lo stesso luogo ospiterà l'elegantissimo amfAR Gala, presentato da Colman Domingo, in favore della ricerca sull'Aids.

Forse si farà da qualche altra parte, anche se ancora non c'è nessuna ufficialità: di sicuro il party della rivista hollywodiana "Variety" che dal 2009 apriva la girandola di eventi mondani per la Mostra del Cinema di Venezia, quest'anno non si farà all'Hotel Danieli. Il prestigioso albergo con vista sul bacino di San Marco è in ristrutturazione: è aperto, funziona anche la terrazza, ma non tutti gli spazi sono disponibili e per questo la proprietà ha deciso di sospendere la collaborazione con "Variety" per il party dedicato ai giurati del festival. "L'Hotel Danieli non ospitera la festa di 'Variety' quest'anno", hanno confermato all'Adnkronos dall'albergo extralusso. Sabato 30 agosto al Gritti Palace con vista sul Canal Grande "Variety" sarà coinvolta con Cartier in un cocktail per selezionatissimi ospiti.

(di Paolo Martini)