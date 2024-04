Amadeus al bivio finale. La decisione del conduttore, il cui contratto con la Rai scade il prossimo 30 agosto, è questione di giorni. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, nel colloquio avuto ieri con l'ad Rai, Roberto Sergio, il conduttore si sarebbe riservato ancora qualche giorno, fino a fine aprile, per una riflessione finale sul suo futuro professionale.

La proposta Rai sarebbe già sul tavolo, riformulata dopo il no di Amadeus alla prosecuzione della guida di Sanremo. Ma da settimane circolano voci insistenti su un allettante corteggiamento da parte del Nove, l'emittente di Warner Bros Discovery.

Fiorello stamattina si era spinto ad allusioni chiare sull'amico e collega durante la diretta di 'VivaRai2', ma con lo showman siciliano la beffa è sempre in agguato. Questa volta però dietro lo sberleffo sembrano celarsi elementi reali.

Cosa ha detto Fiorello

"Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa...", ha detto Fiorello nella puntata di oggi. E alla domanda 'Amadeus resta in Rai o va altrove?', lo showman ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del 'Silenzio fuori ordinanza', dicendo tra le risate: "Questo lo dedico alla Rai".