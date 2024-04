Amadeus firma o non firma? Il mondo dei media e gli appassionati di tv si interroga in questi giorni sul futuro professionale di Amadeus, dopo i rumors sempre più insistenti di un suo passaggio dalla Rai al Nove. Il mondo digitale mostra molto interesse verso l'argomento: l'hasthtag con la parola Amadeus è sempre in tendenza. L'instant mood di Arcadia, pubblicato oggi, analizza come sta mutando in rete il sentiment nei confronti del presentatore, evidenziando due elementi.

Nel confronto dall'8 al 10 e dall'11 al 13 aprile le conversazioni online sulla keyword nominativa Amadeus rilevano in primo luogo che gli italiani si sono appassionati al tema del possibile passaggio del conduttore dalla Rai alla concorrenza, con una crescita di menzioni e interazioni. In secondo luogo che il sentiment positivo verso il conduttore è però calato dal 51% al 38%.