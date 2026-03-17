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Amici 25, la nuova giuria: dentro Cattelan e D'Alessio con D'Amario e Malgioglio

I nuovi indizi social confermano la formazione

Alessandro Cattelan e Gigi D'Alessio - Ipa/Fotogramma
Alessandro Cattelan e Gigi D'Alessio - Ipa/Fotogramma
17 marzo 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mistero è risolto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la giuria del serale di "Amici 25" sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il toto-nomi che per settimane ha infiammato i social, con ipotesi che andavano da Irama a Emma, da Elisa a Rossella Brescia. A confermare l'indiscrezione anche gli indizi che i social del programma hanno seminato per stuzzicare la curiosità del pubblico. Dopo una prima serie di indizi più generici (un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi), una seconda ondata di dettagli ha permesso di delineare con certezza la formazione.

Gli ultimi quattro indizi, infatti, sono stati decisivi: una borsetta rossa, chiaro riferimento allo stile iconico di Cristiano Malgioglio; l'uncinetto, hobby che la ballerina Elena D'Amario usa per alleggerire la tensione; i cavalli, grande passione di Alessandro Cattelan; e infine, le scarpe bianche e nere, che rimandano a quelle indossate da Gigi D'Alessio il 14 febbraio 2011 durante la sua esibizione al Radio City Music Hall di New York.

La formazione a quattro, con l'inedito ingresso di Cattelan e D'Alessio al fianco dei riconfermati D'Amario e Malgioglio, si preannuncia come una delle grandi novità di questa edizione. La prima puntata del serale verrà registrata giovedì e andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5, ponendo fine a ogni speculazione.

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Amici 25 Canale 5
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