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Rivoluzione nel serale di 'Amici', i giudici saranno 4 e sui social è caccia al nome

Tra le ipotesi più accreditate i nomi di Gigi D'Alessio, Alessandro Cattelan, Elisa e la riconferma di Elena D'Amario

Maria De Filippi
Maria De Filippi
16 marzo 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Una rivoluzione per la giuria del serale di 'Amici 25'. La grande novità della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è che i giudici quest'anno saranno quattro. A scatenare il toto-nomi sono stati proprio i canali social del programma, che hanno seminato quattro indizi per stuzzicare la curiosità del pubblico in attesa della prima puntata che verrà registrata giovedì e in onda sabato in prima serata. Gli indizi, tutt'altro che semplici da decifrare, sono: un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York , un possessore di uno speciale portafortuna dedicato a SpongeBob e, infine, qualcuno che avrebbe portato un elefantino come ricordo da Nuova Delhi.

Immediata la reazione dei fan e degli esperti di gossip, che hanno iniziato ad incrociare i dettagli con le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, un quartetto di nomi sembra emergere con forza. Il collezionista di aerei sarebbe Gigi D'Alessio, mentre l'amante di New York punterebbe dritto ad Alessandro Cattelan. L'elefantino, invece, sarebbe un ricordo di viaggio di Elisa.

Il vero rebus ruota attorno all'indizio su SpongeBob. Inizialmente molti avevano pensato a Emma Marrone ma questa ipotesi sembra essere esclusa. Il nome più accreditato per il quarto posto è quello di Elena D'Amario, che rappresenterebbe una riconferma dopo l'esperienza dello scorso anno. L'associazione con la ballerina professionista, però, è duplice: alcuni le attribuiscono il portafortuna di SpongeBob, mentre altri ritengono che l'indizio su New York possa riferirsi a lei, città che l'ha cresciuta artisticamente dopo la sua partecipazione al talent come concorrente. In quest'ultimo caso, il portafortuna potrebbe appartenere a Cattelan, di certo appasionato della cultura pop.

Al di là degli abbinamenti, la squadra dei quattro giudici sembrerebbe dunque definita. In attesa della conferma ufficiale, la giuria di 'Amici 25' dovrebbe essere composta da Gigi D'Alessio, Alessandro Cattelan, Elisa ed Elena D'Amario.

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