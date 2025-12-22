circle x black
Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ipa/Fotogramma
Andrea Delogu pensa già al prossimo Ballando con le stelle. Appena laureatasi campionessa della 20esima edizione, la conduttrice televisiva e radiofonica non sembra aver ancora concluso il suo percorso nel dance show di Rai 1, arrivato in fondo grazie alle coreografie del maestro Nikita Perotti, con cui è nato un rapporto di amicizia, che qualcuno aveva scambiato per flirt, che va oltre la pista.

Su X, Delogu ha repostato il messaggio di un utente che scriveva "ma ci pensate che la prossima stagione Nikita Perotti gareggerà con una ballerina diversa da Andrea Delogu?", pronta la risposta della conduttrice, che ha fatto una vera e propria promessa al suo giovane maestro: "E vi giuro che farò il panico sui social per aiutarlo a fargli alzare la coppa una seconda volta!".

Nelle storie Intagram invece Delogu ha voluto mandare un messaggio a Francesca Fialdini, battuta proprio all'ultima sfida della finalissima e arrivata seconda insieme a Giovanni Pernice: "Amo questa foto perché ha mantenuto fede a quello che ci eravamo promesse: fare di tutto per arrivare in fondo insieme", ha scritto postando un abbraccio con la conduttrice, sorridente nonostante la sconfitta, "grazie ai nostri maestri che hanno dato tutto quello che avevano per portarci fino a lì".

Poi, una promessa anche a Fialdini: "Franci, ci vediamo in quel solito bar per spettegolare di tutto e di niente (ma fra un mese perché ora ci dobbiamo riprendere santo cielo), ha scritto accompagnando il messaggio a un cuore.

