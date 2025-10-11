circle x black
Grande Fratello, Anita Mazzotta ha abbandonato la casa: cosa è successo

Ecco i motivi che hanno spinto la concorrente ad abbandonare la casa del reality show di Canale 5

Anita Mazzotta - Grande Fratello
Anita Mazzotta - Grande Fratello
11 ottobre 2025 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anita Mazzotta ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Oggi, sabato 11 ottobre, i canali ufficiali del reality show di Canale 5 hanno diffuso la notizia svelando il motivo per cui la concorrente ha deciso di lasciare la casa, almeno per il momento.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Grande Fratello, Anita ha abbandonato la casa per "motivi familiari", senza svelare tuttavia ulteriori dettagli. Non è chiaro al momento se la 26enne tornerà a essere una concorrente ufficiale del programma condotto da Simona Ventura.

Nei primi giorni nella casa, Anita aveva parlato del rapporto speciale che ha con la madre, che da poco tempo ha scoperto di avere una malattia, insorta in seguito a una complicazione di un intervento. "Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto", aveva raccontato ricevendo conforto dai suoi coinquilini.

