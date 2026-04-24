Nel videoclip del brano che esce alla vigilia del 25 aprile, ambientato in epoca fascista, l’artista campana interpreta una donna coinvolta in una relazione con il Duce
Amante di Mussolini nel video, partigiana nella rivelazione finale: Anna and Vulkan sceglie una narrazione forte e simbolica per accompagnare 'Miez o’ viento, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme (Epic Records/Sony Music Italy).
Nel videoclip, ambientato in epoca fascista, l’artista campana interpreta una donna coinvolta in una relazione con il Duce che da romantica si trasforma progressivamente in violenta e oppressiva. Il racconto si ribalta nel finale, quando emerge la sua vera identità: una partigiana, il cui amore autentico è per un’altra donna. Una storia che si muove tra memoria storica e racconto personale, arrivando alla vigilia del 25 aprile con un messaggio di liberazione e autodeterminazione.
Il brano, prodotto da Damiank, unisce sonorità italo-disco a influenze mediterranee e mediorientali, costruendo un equilibrio tra malinconia e dinamismo. Al centro, un amore mancato, sospeso tra desiderio e distanza, che trova nel movimento musicale un contrappunto emotivo.
Ma chi è Anna and Vulkan? Originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è una delle nuove voci della scena italiana. Cantautrice, musicista e producer, cura in prima persona ogni aspetto del progetto, dalle composizioni alle grafiche, definendo un’identità artistica riconoscibile e personale.
Cresciuta in un ambiente familiare musicale, si avvicina presto agli strumenti, iniziando dalla batteria per poi esplorare chitarra e pianoforte da autodidatta. Dopo le prime esperienze con la band Sonder, si trasferisce prima a Trieste e poi a Vienna, dove sviluppa ulteriormente il suo percorso tra musica e lavoro creativo.
Il debutto solista arriva nel 2023 con 'Comm’è', seguito dai singoli 'Scurò' e dall’EP 'Andare, tornare'. Nel 2024 pubblica la versione remix “Andare, tornare per ballare” e nuovi brani che consolidano il suo stile, fino ad arrivare al percorso più recente che la vede tra i nomi emergenti più seguiti, anche grazie alla partecipazione al Concerto del Primo Maggio.
Con 'Miez o’ viento', Anna and Vulkan aggiunge un nuovo capitolo al suo racconto artistico, intrecciando musica e immaginario visivo in un progetto che punta a lasciare il segno.