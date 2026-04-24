Amante di Mussolini nel video, partigiana nella rivelazione finale: Anna and Vulkan sceglie una narrazione forte e simbolica per accompagnare 'Miez o’ viento, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme (Epic Records/Sony Music Italy).

Nel videoclip, ambientato in epoca fascista, l’artista campana interpreta una donna coinvolta in una relazione con il Duce che da romantica si trasforma progressivamente in violenta e oppressiva. Il racconto si ribalta nel finale, quando emerge la sua vera identità: una partigiana, il cui amore autentico è per un’altra donna. Una storia che si muove tra memoria storica e racconto personale, arrivando alla vigilia del 25 aprile con un messaggio di liberazione e autodeterminazione.

Il brano, prodotto da Damiank, unisce sonorità italo-disco a influenze mediterranee e mediorientali, costruendo un equilibrio tra malinconia e dinamismo. Al centro, un amore mancato, sospeso tra desiderio e distanza, che trova nel movimento musicale un contrappunto emotivo.

Ma chi è Anna and Vulkan? Originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è una delle nuove voci della scena italiana. Cantautrice, musicista e producer, cura in prima persona ogni aspetto del progetto, dalle composizioni alle grafiche, definendo un’identità artistica riconoscibile e personale.

Cresciuta in un ambiente familiare musicale, si avvicina presto agli strumenti, iniziando dalla batteria per poi esplorare chitarra e pianoforte da autodidatta. Dopo le prime esperienze con la band Sonder, si trasferisce prima a Trieste e poi a Vienna, dove sviluppa ulteriormente il suo percorso tra musica e lavoro creativo.

Il debutto solista arriva nel 2023 con 'Comm’è', seguito dai singoli 'Scurò' e dall’EP 'Andare, tornare'. Nel 2024 pubblica la versione remix “Andare, tornare per ballare” e nuovi brani che consolidano il suo stile, fino ad arrivare al percorso più recente che la vede tra i nomi emergenti più seguiti, anche grazie alla partecipazione al Concerto del Primo Maggio.

Con 'Miez o’ viento', Anna and Vulkan aggiunge un nuovo capitolo al suo racconto artistico, intrecciando musica e immaginario visivo in un progetto che punta a lasciare il segno.