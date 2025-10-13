circle x black
Annalisa saluta il fan e lui la ignora, il video è virale ma lei spiega cosa è successo

La spiegazione della cantante sui social

Annalisa - Video da X
13 ottobre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
Sta facendo il giro dei social un video che ritrae Annalisa durante un firmacopie, diventato virale per un siparietto quasi imbarazzante con un suo fan. Durante l'evento, il ragazzo si è avvicinato alla cantante per farsi autografare una copia del suo nuovo album 'Ma io sono fuoco', ma dopo aver ottenuto la firma si è allontanato senza salutare.

Nel filmato si vede Annalisa ringraziare con un sorriso, per poi mostrare un'espressione di leggera delusione. Sui social molti utenti hanno interpretato l'espressione della cantante come una reazione alla presunta scortesia del ragazzo.

A difenderlo è stata proprio Annalisa, che ha risposto a uno dei video postati sui social – accompagnato dalla didascalia "No, torna indietro e salutala" -, chiarendo l'equivoco: "Ma noooo qui sembra che sia andata così ma vi assicuro che è stato super carino ed emozionato", ha scritto la cantante.

