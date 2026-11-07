'Stranger Things', nel 2028 arriva il prequel 'Other Worlds': i dettagli

'Stranger Things' ha una nuova serie spin-off: arriva la conferma di Netflix. Il titolo sarà 'Other Worlds: A Stranger Things Adventure' e il debutto è previsto sulla piattaforma nel 2028. L'annuncio è arrivato in occasione dello 'Stranger Things Day', la ricorrenza annuale che ricorda il giorno della scomparsa di Will Byers (interpretato da Noah Schnapp) nella serie originale, il 6 novembre 1983. Si tratta del quarto progetto ambientato nell'universo di 'Stranger Things'. Oltre alla serie madre, che si è conclusa alla fine del 2025, fanno infatti parte del franchise anche la serie animata 'Stranger Things: Tales from '85' e lo spettacolo teatrale 'Stranger Things: First Shadow', che approfondisce il passato di Henry Creel (nella serie interpretato da Jamie Campbell Bower), meglio conosciuto come Vecna. La notizia dello sviluppo dello spin-off era emersa per la prima volta nel 2022. I dettagli della trama, però, sono ancora avvolti dal mistero. In un'intervista legata al finale della quinta stagione, i creatori Matt e Ross Duffer avevano anticipato che lo spin-off avrebbe esplorato la fase precedente all'esposizione di Henry Creel alla misteriosa sostanza proveniente da un'altra dimensione che gli conferì i suoi poteri. Come mostra il primo teaser trailer, 'Other Worlds' sarà ambientato nel 1955 a Marion, in Nevada, prima degli eventi raccontati sia in 'Stranger Things' sia in 'The First Shadow'.

'Other Worlds: A Stranger Things Adventure' è stato creata dai fratelli Duffer insieme a Kate Trefry, sceneggiatrice di 'Stranger Things' e autrice di 'The First Shadow'. Trefry sarà anche showrunner e produttrice esecutiva. Mentre Joe Wright dirigerà i primi tre episodi e ricoprirà il ruolo di executive producer. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre Shawn Levy per 21 Laps, Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling e Pavlina Hatoupis. Le riprese si svolgeranno prossimamente nel New Mexico. "Sognavamo 'Other Worlds' da molti anni e vederlo diventare realtà è qualcosa di surreale ed entusiasmante", avevano dichiarato i fratelli Duffer in un'intervista. "Non vediamo l'ora che il pubblico scopra ciò che stiamo preparando. È 'Stranger Things', ma allo stesso tempo qualcosa di sorprendentemente nuovo: una nuova ambientazione, nuovi eroi e nuovi villain ma non possiamo dire altro". Adesso il team è al lavoro sulla scelta del cast.

Il progetto rappresenta una delle produzioni comprese nel nuovo accordo siglato con Paramount. Dopo anni sotto contratto con Netflix, nel 2025 era stato annunciato che i fratelli Duffer sarebbero passati a Paramount con un accordo che copre cinema, televisione e streaming, una volta scaduto il contratto con Netflix nell'aprile 2026. "Con 'Other Worlds', i fratelli Duffer e Kate Trefry hanno creato un nuovo gruppo di personaggi e una nuova avventura che conserva il dna della serie originale, pur esplorando un'epoca, un'ambientazione e personaggi completamente nuovi, oltre a temi e una mitologia inediti. I semi di questa storia potrebbero essere stati piantati a Hawkins, ma ora ci conducono verso altri mondi fatti di spettacolo, azione ed emozioni", ha commentato il produttore Shawn Levy di 21 Laps.