Arriva 'The Music of Hans Zimmer', in Italia il tour dei Lords of the Sound

La magia del grande cinema approda nei teatri italiani con un tour, un vero e proprio 'viaggio' tra le opere del due volte premio Oscar Hans Zimmer. I Lords of the Sound, l’orchestra sinfonica celebre per la capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo, annunciano tre date per celebrare il genio di Hans Zimmer: il 25 aprile a Vigevano (Pavia) al Teatro PalaElachem alle 20.30; il 27 aprile ad Assago-(Milano) al Teatro Repower alle 20.30; il 29 aprile a Bergamo – Teatro Gaetano Donizetti alle 20.30. Lo spettacolo 'The Music of Hans Zimmer' celebracosì le colonne sonore del compositore. Le sue musiche prenderanno vita grazie all’esecuzione di un'orchestra sinfonica composta da ben 50 elementi che, accompagnata da solisti e da un ensemble vocale coinvolgente, restituirà tutta la potenza sonora e l’emozione delle partiture originali. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla solista Yaraslava Taran che porterà sul palco la sua presenza scenica e vocale, già apprezzata su importanti palchi internazionali. Sul palco, il direttore d’orchestra Nazar Yakobenchuk.

Ogni melodia sarà un viaggio nell’universo musicale di Zimmer, arricchito da spettacolari effetti visivi e scenografie che trasporteranno il pubblico nel cuore delle storie cinematografiche più amate e conosciute al mondo. L'Orchestra Lords by the Sound, infatti ha attuato una rivoluzione dando vita ad un nuovo linguaggio espressivo, dove al rigore sinfonico si fonde una messa in scena di respiro cinematografico. Il programma della serata prevede un'immersione totale nei capolavori che hanno segnato la storia del cinema mondiale: 'Dune' , 'Spider-man 2', 'The lone ranger', 'Sherlock Holmes', 'Wonder Woman', 'Pearl Harbor', 'Man of steel', 'Inception', 'Spirit', 'Mission: impossible 2', 'Gladiator', 'The dark knight', 'Interstellar', 'Pirates of the caribbean', 'The lion king'.