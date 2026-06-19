I Mondiali continuano a sostenere la leadership della prima serata di Rai1. Ieri Svizzera‑Bosnia Erzegovina ha conquistato 3.903.000 spettatori pari al 23.8% di share, imponendosi nettamente come programma più visto del prime time (primo tempo a 3.728.000 e il 21.6%, secondo tempo a 4.063.000 e il 26%).

Al secondo posto, su Rete4, ‘Quarto Grado’ totalizza 1.133.000 spettatori con il 10.2%. Terza posizione per Canale5: ‘Montmartre’ raccoglie 1.198.000 spettatori pari al 9.6%.

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: ‘Sarabanda Celebrity’ su Italia1 (956.000 spettatori, 7.8%; Aftershow a 624.000 e 11%), ‘Overland’ su Rai3 (805.000 spettatori, 5.4%), ‘Piazzapulita’ su La7 (682.000 spettatori, 5.8%), ‘Tutte contro lui – The Other Woman’ su Tv8 (425.000 spettatori, 3%) e ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ sul Nove (434.000 spettatori, 3.1%).