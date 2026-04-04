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Ascolti tv, 3 aprile: Rito della via Crucis su Rai 1 vince prime time con 20,6% di share

Nell'access time vince Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' che raccoglie 4.797.000 spettatori pari al 25.2% di share

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04 aprile 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
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E' Rai 1 con il Rito della Via Crucis a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, venerdi 3 aprile, con 3.844.000 spettatori e uno share del 20.6% di share. Secondo posto per Canale 5 con il 'Grande Fratello Vip' visto da 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rete 4 'Quarto Grado' totalizza 1.193.000 spettatori con uno share del 9.5%, su La7 'Propaganda Live' raggiunge 973.000 spettatori con il 7.2% di share, mentre su Italia1 'Justice League' coinvolge 990.000 spettatori con il 6% di share. Infine su Rai 2 'Oltre il Paradiso' conquista 749.000 spettatori pari al 5.2% di share e 'Delitti in Paradiso' 805.000 spettatori pari al 4.4% di share.

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Nell'access time vince Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' che raccoglie 4.797.000 spettatori pari al 25.2% di share, seguito da Rai 1 con 'Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans' che coinvolge 3.520.000 spettatori pari al 19.4% di share; da La7 con 'Otto e Mezzo' con 1.615.000 spettatori e uno share dell'8.6%; da 'Un Posto al Sole' su Rai 3, con 1.348.000 spettatori pari al 7.1% di share e dal 'Cavallo e la Torre', sempre su Rai 3, seguito da 1.108.000 spettatori pari al 6.1% di share.

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Rito della Via Crucis Grande Fratello Vip Quarto Grado Propaganda Live Justice League Oltre il Paradiso
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