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Ascolti Tv, su Rai1 'Doc' continua a dominare il prime time con il 23,8% di share

Canale5, che proponeva 'Tutto per la mia Famiglia', ha ottenuto il secondo posto del podio con 1.650.000 spettatori e uno share del 10.8%

Luca Argentero in 'Doc – Nelle Tue Mani 4' - (Ipa)
Luca Argentero in 'Doc – Nelle Tue Mani 4' - (Ipa)
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06 novembre 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 'Doc – Nelle Tue Mani 4' a dominare ancora una volta il prime time. La serie con Luca Argentero ha vinto la sfida della serata di giovedì 5 novembre, incollando davanti allo schermo 3.935.000 spettatori con il 23.8% di share. Canale5, che proponeva 'Tutto per la mia Famiglia', ha ottenuto il secondo posto del podio con 1.650.000 spettatori e uno share del 10.8%. Italia1, con 'Le Iene', è stato la scelta di 959.000 spettatori con il 7.3% di share, mentre su Rai2, 'Ore 14 Sera' ha ottenuto un ascolto medio di 901.000 spettatori, registrando uno share del 6.5%. Rai3 con 'Splendida Cornice' ha tenuto davanti al video 892.000 spettatori, con share al 5.7%, mentre La7 con 'Piazzapulita' ha ottenuto un ascolto medio di 888.000 spettatori e il 6.5% di share. Su Rete4', 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 727.000 spettatori (share al 5.7%).

Nell'access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' è stato visto da 4.646.000 spettatori con share al 22.6%), mentre Canale5, con 'La Ruota della Fortuna', ha raccolto 4.094.000 spettatori facendo registrare il 19.9% di share.

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