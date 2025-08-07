circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, testa a testa tra 'Sei mai stata sulla luna?' e 'Sissi 4'

Il film su Rai1 è stato visto da 1.459.000 telespettatori mentre la serie su Canale 5 è stata seguita da 1.436.000 telespettatori

Raoul Bova in 'Sei mai stata sulla luna?' e una scena dalla quarta stagione di 'Sissi'
Raoul Bova in 'Sei mai stata sulla luna?' e una scena dalla quarta stagione di 'Sissi'
07 agosto 2025 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Testa a testa tra Rai1 e Canale 5 nel prime time di ieri sera. Il film 'Sei mai stata sulla luna?', andato in onda sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico, ha ottenuto infatti 1.459.000 telespettatori (11,8% di share) mentre su Canale 5 'Sissi 4' ha totalizzato 1.436.000 telespettatori raggiungendo uno share del 13,6%. Su Italia1 'Chicago Med' è stato visto da 1.003.000 telespettatori (share del 7,2%).

Su Rai2 la replica di 'Rocco Schiavone' ha interessato 951.000 telespettatori (share del 7,5%) mentre su Retequattro 'Zona Bianca' è stata seguita da 775.000 telespettatori pari al 6,9%. Su La7 'La Torre di Babele' ha realizzato 525.000 telespettatori e il 4,1% e su Rai3 'Il Caso' ha conquistato 543.000 telespettatori (4% di share). Su Tv8 'La rivincita delle bionde' ha interessato 349.000 telespettatori (2,7% di share) mentre sul Nove la partita amichevole Aston Villa-Roma è stata seguita da 325.000 telespettatori pari al 2,5% di share.

Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' è stata vista da 3.984.000 telespettatori pari al 25,7% di share mentre su Rai1 'Techetechetè' ha conquistato 2.587.000 telespettatori e il 16,7%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv sissi 4 sissi canale 5 ascolti tv ieri sera
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza