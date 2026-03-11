circle x black
Ascolti tv, 'Le libere donne' con Lino Guanciale vince la prima serata

Nella fascia access prime time, 'Affari Tuoi' su Rai1 conquista il 23,5%

Il cast di 'Le libere donne' (Ipa)
11 marzo 2026 | 12.31
'Le libere donne' ha vinto la prima serata di ieri, 10 marzo, con il 17,8% di share. La fiction di Rai1 con Lino Guanciale, liberamente ispirata al romanzo dello psichiatra Mario Tobino, ha incollato allo schermo 2.851.000 telespettatori. Su Canale 5 lo show musicale 'Taratata – Tutto in una Notte' condotto da Paolo Bonolis ha conquistato 1.531.000 telespettatori con uno share del 13,4%. Su La 7 'DiMartedì' ha raggiunto 1.600.000 telespettatori e il 10,4%. Su Italia 1 'Le Iene presentano: Inside' ha totalizzato 1.021.000 telespettatori e 9,2%.

Su Rete 4 'È Sempre Cartabianca' ha radunato 540.000 telespettatori, pari al 4,4%. Poco sotto con il 4,1% c'è 'Stasera a Letto Tardi', in onda su Rai2, che è stato visto da 576.000 telespettatori. Su Rai3 'FarWest' ha segnato 592.000 telespettatori, pari al 3,7%. Infine, su Tv8 'Italia’s Got Talent' ha intrattenuto 343.000 telespettatori (2,6%), mentre sul Nove 'Cash or Trash – La Notte dei Tesori' 372.000 telespettatori (2,2%).

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha interessato 4.437.000 telespettatori (21,5%), mentre 'Affari Tuoi' 5.038.000 telespettatori, pari al 23,5%. Su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.969.000 telespettatori pari al 23,3%. Nel daytime pomeridiano, '2 di Picche' - in onda su Rai2 con la conduzione di Tommaso Cerno - ha raggiunto 694.000 telespettatori, pari al 5,9%.

