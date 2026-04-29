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Ascolti tv martedì 28 aprile, la replica di 'Montalbano' vince prima serata

'Grande Fratello Vip' ha intrattenuto 1.829.000 telespettatori, pari al 15,5%. Nella fascia access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' ha conquistato 23,4%

Telecomando tv - (Fotogramma/Ipa)
Telecomando tv - (Fotogramma/Ipa)
29 aprile 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Il Commissario Montalbano' con la replica dell’episodio 'Par condicio' ha vinto la prima serata di ieri, martedì 28 aprile, con il 17,4% di share. La serie di Rai1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 3.007.000 telespettatori. Su Canale 5, 'Grande Fratello Vip' ha intrattenuto 1.829.000 telespettatori, pari al 15,5%. Su La7, 'DiMartedì' è stato visto da 1.533.000 telespettatori, pari al il 9,8%. Su Rai2, l'ultima puntata di 'Belve' ha conquistato 1.502.000 telespettatori e il 10,2%.

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Su Italia 1, 'Le Iene presentano: Inside' ha radunato 977.000 telespettatori, pari all'8,1%. Su Rai3, 'FarWest' ha totalizzato 627.000 telespettatori e il 4,2%. Su Rete 4, 'È Sempre Cartabianca' ha ottenuto 398.000 telespettatori e il 3,1%. Su Tv8 'Italia’s Got Talent' è stato visto da 292.000 telespettatori, pari all'1,8%, mentre sul Nove, 'Chernobyl – Nuove Verità' 223.000 telespettatori e l’1,3%.

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha registrato 4.007.000 telespettatori e il 21%, mentre 'Affari Tuoi' 4.848.000 telespettatori e il 23,4%. Su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.603.000 telespettatori e il 22,2%.

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Montalbano Grande Fratello Vip ascolti tv ascolti tv martedì 28 aprile ascolti tv rai ascolti tv mediaset
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