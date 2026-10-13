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Ascolti tv 12 ottobre, vince Teresa Battaglia col 22% di share: GF Vip al 17,5%, testa a testa Affari Tuoi-La Ruota della Fortuna

In access De Martino al 22,2%, Scotti al 22,3% e Gruber al 9,4%

Ilary Blasi e Elena Sofia Ricci - (Ipa)
Ilary Blasi e Elena Sofia Ricci - (Ipa)
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13 ottobre 2026 | 12.12
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

La fiction di Rai1 'Figlia della Cenere - I Casi di Teresa Battaglia' ha ottenuto ieri sera 3.349.000 spettatori e il 22% di share risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto, 'Grande Fratello Vip' su Canale 5 con 1.888.000 spettatori e il 17.5% di share. Sul terzo gradino del podio, testa a testa tra 'Lo Stato delle Cose' su rai3 (1.070.000 spettatori, share 7.8%) e 'Retribution' su Italia1 (1.103.000 spettatori, share 6.4%).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'La Torre di Babele' su La7 (898.000 spettatori, share 5.2%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (664.000 spettatori, share 5.5%), 'Little Big Italy' sul Nove (616.000 spettatori, share 3.7%), 'Formidabile!' su Rai2 (387.000 spettatori, share 2.5%), 'Assassinio sull’Orient Express' su Tv8 (236.000 spettatori, share 1.5%).

In access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' ha registrato 4.441.000 spettatori e il 22.2% di share (dopo 'Cinque Minuti', che ha ottenuto 3.762.000 spettatori e il 19.4% di share), mentre su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha totalizzato 4.434.000 spettatori e il 22.3% di share (dopo 'Gira La Ruota della Fortuna, con 3.735.000 spettatori e il 19% di share). Nella stessa fascia, notevole il risultato di 'Otto e Mezzo' su La7, che ha portato a casa 1.891.000 spettatori e il 9.4% di share.

Riproduzione riservata
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ascolti share prime time Grande Fratello Vip affari tuoi teresa battaglia
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