Ballando, Barbara D'Urso 'rimandata': la difesa di La Rocca

Parla il maestro, che fa coppia con la conduttrice nello show di Raiuno: "Non credo di aver 'spinto' nella direzione sbagliata"

26 ottobre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
Barbara D'Urso 'rimandata' nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. L'esibizione della conduttrice non è stata particolarmente apprezzata e ha fatto da prologo ad uno scontro rovente con la giurata Selvaggia Lucarelli. Secondo la giuria, la salsa proposta dal maestro di Barbara D'urso, Pasquale La Rocca, è stata 'troppo'. Oggi, tocca al ballerino rispondere alle critiche.

"Visto che ieri non ho avuto la possibilità di parlare: faccio questo lavoro da tutta la vita, con la stessa passione, dedizione e rispetto per il ballo, per le storie che raccontiamo e per le persone che ho accanto in pista. Non ho bisogno di ritrovare nessun 'posto' perché il mio posto è dove c'è danza, anima, verità", scrive su Instagram.

"Non sono mai stato, e non voglio mai essere, qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità. Il ballo è una forza comunicativa straordinaria e va vissuto con tutta la sua creatività perché possa arrivare a chi guarda, emozionare e smuovere qualcosa di vero", aggiunge.

"Riguardo alla serata di ieri: era un'esibizione ambiziosa, costruita in una settimana particolarmente intensa. Barbara è stata meravigliosa come sempre ed ha eseguito tutto con forza e coraggio. Non credo di aver 'spinto' nella direzione sbagliata, credo di aver fatto semplicemente ciò che deve fare un insegnante, provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente, io voglio continuare a provarci", conclude La Rocca

