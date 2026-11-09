Ballando con le Stelle, Gf Vip e X Factor: inizia la corsa verso il gran finale

La stagione televisiva è ormai entrata nella sua fase più calda e, con le finali dei programmi più amati dal pubblico all’orizzonte, si accende la corsa alla vittoria. Dal dancefloor di Ballando con le Stelle, alla Casa del Grande Fratello, fino al palco di X Factor, le prossime settimane saranno decisive per scoprire chi riuscirà a trionfare sul piccolo schermo. Tra gossip e tifoserie, favoriti che consolidano la propria posizione e underdog pronti a sorprendere, gli esperti Sisal hanno pronosticato tutti i possibili scenari dei grandi show TV dell’autunno.

Bocchi o Ramazzotti? Il gran finale di Ballando con le Stelle sembrerebbe profilare un testa a testa tra Noemi e Aurora: per entrambe la vittoria è proposta a 3,00 su Sisal.it. Le due dancing queen, tuttavia, devono guardarsi da avversari altrettanto agguerriti. Prosegue infatti l'ascesa di Monica Guerritore (5,00), che, dopo lo scontro in sala con il partner Luca Urso, ha conquistato giudici e pubblico con una performance spettacolare. Anna Safroncik e Alessandro Matri, appaiati a 7,50, restano, invece, in corsa per un possibile colpo di scena. E proprio Matri potrebbe rivelarsi l'underdog di questa edizione: sarà lui a risalire la classifica fino a conquistare il trofeo? La risposta è tutt'altro che scontata, anche perché c'è un altro concorrente pronto a rimescolare le carte in tavola: Andy Diaz (9,00), che, nonostante una serata difficile e il rischio eliminazione, potrebbe ancora sorprendere tutti.

Su Canale 5, intanto, nella Casa del Grande Fratello Vip gli equilibri si fanno sempre più precari, tra eliminazioni al cardiopalma, alleanze e scontri sempre più accesi. Dopo l'uscita di scena di Alex Belli, uno dei protagonisti più discussi di questa edizione, e la conquista di un posto in finale da parte di Marina La Rosa - data per vincente a 4,00 - e Guendalina Tavassi a 6,00, la corsa alla vittoria resta apertissima. E se Andreas Müller a 2,00, mantiene salda la sua posizione di favorito, tra scontri nella Casa e gossip fuori dalle sue mura, a farsi strada è soprattutto Alessandro Roncaccia il cui successo è proposto a 5,00. Valeria Marini, sopravvissuta per un soffio all'ultimo televoto e reduce dallo scontro con Müller, è al momento, invece, ancora indecisa tra l’andare e il restare. Tra la voglia di chiamare il suo manager e la soddisfazione per le nomination superate, una vittoria “stellare” della Marini pagherebbe 75 volte la posta.

Nel mentre su Sky, nessuno può dirsi davvero al sicuro: tre eliminazioni, una sola serata. È questo quello che attende i concorrenti di X Factor, giunti al quarto live e a sole tre esibizioni dal gran finale del 3 dicembre. Chi questa settimana dovrà lasWUciare il palco? Secondo gli esperti Sisal a rischiare maggiormente l’eliminazione al momento sarebbero: Manuel Gargano, in arte “Manu” (1,60), gli Scraffs (2,50) e Le Distanze (6,00). Tuttavia, neppure Alìa – la diciannovenne Martina Cerutti – dovrebbe dormire sonni tranquilli: una sua possibile eliminazione è data a 9,00, proprio come quella dei Mad Dog. Con tre posti in meno nella competizione, del resto, anche per i giudici si prospetta una serata ad alta tensione. E se nessuno può considerare la propria squadra al sicuro, guardando alla corsa verso la finale sembrerebbero essere Francesco Gabbani (2,00) e Paola Iezzi (3,00) i più esposti al rischio di essere il primo giudice senza artisti in gara di questa edizione.