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Ballando con le stelle, Giada Lini torna come maestra: l'annuncio

Il video-annuncio condiviso sul canale social del programma di Rai1

Giada Lini - fotogramma/ipa
Giada Lini - fotogramma/ipa
26 agosto 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giada Lini confermata come maestra di Ballando con le stelle. Questa è la sua sesta edizione dopo quella dello scorso anno, in cui si è classificata al terzo posto in coppia con Fabio Fognini.

L'annuncio è arrivato con un video condiviso sul profilo Instagram del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che torna in onda il prossimo 3 ottobre. "Finalmente lo posso annunciare: sarò anche quest'anno a Ballando con le stelle. È la mia sesta edizione. Che dire? L'emozione è tantissima, i ricordi di questi anni sono meravigliosi ma lo scorso anno ho toccato il terzo gradino del podio", dice la ballerina nel video, augurandosi di fare quel "saltino" in più.

Il cast dei maestri

Giada Lini si aggiunge agli altri nomi già annunciati, tra ritorni e novità. Tra le conferme ci sono Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Tra le novità di questa edizione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli.

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