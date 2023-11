Giovanni Terzi contro la giuria di Ballando con le stelle 2023. Il compagno di Simona Ventura, concorrente nello show di Raiuno, dopo la sua esibizione si toglie un sassolino dalla scarpa in relazione a quanto sarebbe accaduto sabato scorso. La giuria, dice Terzi, avrebbe snobbato una clip dedicata ai medici e alla ricerca: un tema che tocca da vicino il concorrente. Giovanni Terzi è affetto da dermatomiosite amiopatica, una patologia che colpisce i polmoni. La carenza di ossigeno nel sangue espone il malato a conseguenze su cuore e cervello. "Non c'è stata l'attenzione di guardare cosa è accaduto. Ci sono medici che nella clip fanno quella ricerca che ha permesso a me di venire qui a ballare e di non fare fatica. La ricerca 12 anni fa non c'era e una malattia in 3 anni ha ucciso mia madre", dice Terzi, provocando soprattutto la reazione di Selvaggia Lucarelli. "Sei qui come ballerino, queste autoinvestiture...", dice la giurata.

"Quei medici in quella clip non erano peracottari. Se una giuria è disattenta, io ci rimango male. Io metto la mia persona, ogni mese faccio la chemioterapia... Tu, Mariotto, ti sei emozionato quando mi sono caduti i calzoni", incalza Terzi. "Io dormivo... Se vuoi dare un messaggio, ci vuole anche cazzimma...", dice lo stilista.

"Non voglio che qualcuno interpreti i miei sguardi e i miei sorrisi. E non voglio che su queste basi deduca quanta importanza io dia a messaggi che riguardano la malattia. Questo te lo tieni, non accetto tutto questo, stai dicendo che siamo dei cretini. Stai dicendo che a noi non frega niente della tua malattia e della ricerca, è una cosa grave", aggiunge Lucarelli.