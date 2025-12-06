circle x black
Ballando con le stelle, stasera 6 dicembre: ripescaggio e semifinale

Rocco Hunt ballerino per una notte

Milly Carlucci - fotogramma/ipa
Milly Carlucci - fotogramma/ipa
06 dicembre 2025 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Ballando con le Stelle' torna stasera, sabato 6 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 con la prima semifinale, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al 'Ballerino per una notte' scenderà in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a 'The Voice Senior' e che canterà sulle note di 'Oh Ma' e danzerà con tutte le maestre del programma.

Tornando alla gara, lo scorso sabato 29 novembre, la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti e ha decretato anche i semifinalisti del programma. Ancora in lizza Fabio Fognini con Giada Lini, Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca, Martina Colombari con Luca Favilla, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Rosa Chemical con Erica Martinelli.

Ma è anche giunto il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate e una coppia avrà la possibilità di rientrare in gara con un nuovo ballo. Attesa in particolare per il rientro di Francesca Fialdini, ferma da diverse settimane per problemi al piede e alle costole: stasera dovrebbe tornare in pista con Giovanni Pernice.

A dare i voti, la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

A incidere sulla classifica i 'tribuni del popolo' Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Potranno contestare le votazioni e di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti 'penalizzati'. Il giudizio finale compete al pubblico da casa, che potrà esprimersi con il televoto sui social. A definire il quadro il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di 'Vita in Diretta'.

