circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando, Delogu: "Nikita è la versione bionda di De Martino". Poi l'ipotesi Sanremo

I vincitori di Ballando con le stelle in collegamento con La volta buona

Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
23 dicembre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A 48 ore dal trionfo nella finale di Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita Perotti, vincitori del dance show, sono intervenuti in collegamento con La volta buona per commentare a caldo il trionfo: "Stiamo ballando più di prima", ha scherzato il maestro di ballo.

Delogu ha parlato della coppa, che pesa circa 15 kg: "Un simbolo per noi, per cui abbiamo lottato. Domani la carico e la porto a casa di mio papà".

Impossibile evitare la domanda, ormai rituale, sul rapporto tra i due. "Abbiamo specificato che c’è una bellissima e unica amicizia", ha fatto chiarezza Perotti. E Delogu gli ha fatto eco: "Siamo speciali, la gratitudine provo nei suoi confronti è unica".

Dopo Ballando, continuerà il rapporto professionale: Perotti è entrato ufficialmente nel cast de 'La porta magica', programma di Delogu. "Il nostro percorso non finisce con Ballando, Nikita sa stare davanti alle telecamere, sa quando parlare. In tv sta bene, e gli ho detto di venire qui con me".

E sul paragone tra Stefano De Martino e Nikita Perotti, Delogu ha riposto senza esitazioni:"Nikita è la versione bionda. Sono entrambi due 'bocconcini'".

E sull'ipotesi Sanremo, Delogu ha chiuso con ironia: "Non mi risulta, se dovesse mai essere, ti mando un messaggio al volo", ha promesso la conduttrice televisiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
andrea delogu nikita perotti la volta buona
Vedi anche
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza