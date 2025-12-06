circle x black
Ballando, Marcella Bella e la dedica al fratello Gianni: "Mi manca sentire la sua voce"

Il rapporto speciale tra la cantante e il fratello Gianni

Marcella Bella - fotogramma/ipa
Marcella Bella - fotogramma/ipa
06 dicembre 2025 | 22.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tacco, rossetto rosso e cuore aperto. Marcella Bella è tornata in pista a Ballando con le stelle più carica che mai. La cantante si è esibita questa sera per lo spareggio e la sua esibizione ha convinto la giuria, che ha assegnato 34 punti. Ma a colpire è stato il racconto prima della performance, che la cantante ha voluto dedicare al 'fratellone Gianni'. "Deve essere un ballo dell'anima", questa la premessa di Marcella Bella.

"Gianni mi ha fatto da papà, è sempre stato il mio punto di riferimento. Mi ha protetto come sorella e come artista". La cantante ha raccontato il loro rapporto speciale, parlando anche dell'ictus che ha colpito il fratello: "Il mondo mi crollò addosso, faccio fatica a ricordare quei momenti. Quando sono corsa a Parma per lui, che era finito in rianimazione, io non riuscivo più a muovermi".

Un crollo mentale che ha spinto la cantante a mettere in pausa la sua carriera: "Lui aveva bisogno di me, quando si è rimesso in piedi e ha cominciato a muovere i primi passi, io ero lì con lui". Purtroppo, l'ictus non gli ha permesso più di parlare: "Non si aspetta che io faccio questa dedica a lui e che ancora una volta saremo insieme in un palcoscenico". A fatica dal trattenere le lacrime, Marcella Bella ha portato a termine la sua esibizione, accogliendo poi i commenti positivi della giuria.

marcella bella ballando con le stelle
