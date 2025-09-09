circle x black
Barbara Chiappini, superata la crisi col marito: le novità a 'La volta buona'

Il racconto nel corso della puntata andata in onda oggi martedì 9 settembre

Barbara Chiappini - Fotogramma/IPA
09 settembre 2025 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La situazione è molto migliorata", così Barbara Chiappini oggi, martedì 9 settembre, ospite a La volta buona è tornata a parlare della profonda crisi che ha attraversato con il marito Carlo Marini Agostini. In lacrime e commossa, la showgirl ha spiegato: "Da un punto di vista personale è migliorata, ho ricominciato il mio lavoro e tornare ad avere il contatto col pubblico mi ha dato una bella energia e mio marito mi ha sempre spronata a non mollare".

Chiappini aveva raccontato, nella scorsa edizione del programma condotto di Caterina Balivo, di essersi allontanata dal marito anche per il bene dei figli: "Le discussioni non fanno bene ai nostri figli, mia figlia ha 11 anni e mio figlio 10. Le discussioni cominciano ad avere ripercussioni, per evitare di esplodere ho deciso di prendere una pausa di riflessione. Ci dividiamo la gestione dei figli", aveva spiegato.

Oggi sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. "Ho avuto una crisi forte e ho fatto un passo indietro, come per autodifendermi", ha spiegato Chiappini. "Abbiamo passato dei momenti insieme, mi ha accompagnata anche a lavoro, e questo ci ha fatto davvero bene", ha aggiunto.

