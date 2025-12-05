circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Sono demoralizzata". Cosa è successo

La conduttrice televisiva si sta preparando per la performance di domani sera

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - fotogramma/ipa
05 dicembre 2025 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Barbara D'Urso barcolla, ma non molla. La conduttrice, attualmente in gara a Ballando con le stelle con Pasquale La Rocca, sta affrontando un momento delicato a causa di un infortunio al braccio. "Non ce la faccio più", ha scritto D'urso nella didascalia di un video pubblicato sui social in cui si mostra in sala prove accanto al maestro di ballo.

Barbara ha confessato di sentirsi piuttosto "demoralizzata" in vista della puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre. "Questo ballo è molto complicato", ha ammesso la conduttrice che ha dovuto ridimensionare i passi e le movenze a causa del tutore che deve portare al braccio sinistro per 7 giorni.

Per fortuna, al suo fianco c'è Pasquale La Rocca che ha provato ad alleggerire la tensione: "Sorridiamo, va bene? Potrò dire che ho ballato con Barbara D'Urso senza un braccio", ha sdrammatizzato il ballerino, provando a strappare un sorriso alla sua Barbara.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle barbara d'urso pasquale la rocca
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza