Domenica In, Venier: "Hai fatto bene ad accettare Ballando?". E D'Urso reagisce come... con Lucarelli

La conduttrice televisiva ospite di Mara Venier per parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle

Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Barbara D'Urso prova la 'carta Selvaggia Lucarelli' con Mara Venier ma non attacca. La conduttrice napoletana è stata ospite oggi, domenica 30 novembre, a Domenica In per un'intervista intensa dopo mesi lontano dalle telecamere e nel pieno della partecipazione a Ballando con le stelle, dove la conduttrice è protagonista tanto per le esibizioni quanto per i continui botta e riposta con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Proprio per evitare scintille in diretta, Barbara D'Urso ha adottato da settimane una strategia quasi 'zen', ignorando quasi completamente la giurata evitando persino di guardarla negli occhi. Una tattica diventata un tormentone per il pubblico del dance show di Rai1.

Ed è proprio così che ha cercato di agire oggi nel salotto di Mara Venier, senza particolare successo. Le due stavano parlando della partecipazione di D'Urso a Ballando con le stelle: "Mi ha convinto Milly a partecipare a Ballando, erano anni che provava a convincermi. Ho pensato che questo fosse l'anno più giusto perchè volevo tornare a volere un contatto con il pubblico".

Poi, alla domanda se avesse mai pensato che forse sarebbe stato meglio non accettare, Barbara ha riso e poi ha provato a rimandare indietro la provocazione cambiando discorso, un chiaro tentativo di usare la 'tecnica Lucarelli'. Immediata la replica di Venier: "Non mi fare come fai con la Lucarelli, perchè con me non funziona proprio", ha detto, schietta e ironica. "Era una gag come sai bene", ha replicato D'Urso, cercando di smorzare.

Pasquale La Rocca in studio

In studio a Domenica In, con Barbara D'Urso anche il maestro e partner di ballo Pasquale La Rocca: "Barbara è meravigliosa, lo sappiamo tutti", alimentando le voci che da settimane circolano dietro le quinte del programma, su un possibile flirt tra i due. Mara Venier ha colto l'occasione per stuzzicare i due e provare a capire se oltre alla danza ci sia qualcosa in più. Provocazioni alle quali Barbara ha risposto ridendo. "Io non riesco a intervistare Barbara. Lei ride e pensa che con questa risatina io sia una cogliona che non capisce cosa vuole dirmi...", ha replicato Mara Venier tra le risate del pubblico.

E sulle critiche ricevute dalla giuria a Ballando con le stelle, Mara Venier ha mandato in onda il filmato dello scontro epocale tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso andato in onda la scorsa settimana. "Fa parte del gioco", ha replicato Pasquale La Rocca, commentando con serenità. Impassibile invece Barbara D'Urso che, come al solito, ha cercato di cambiare discorso.

