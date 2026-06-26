Beatrice Venezi premiata con il Leucian Honour

"Per il contributo offerto alla promozione della cultura italiana nel mondo, per la capacità di affermare modelli innovativi di leadership femminile e per il ruolo svolto nel rafforzamento del dialogo culturale internazionale", la Fondazione Orizzonti, presieduta da Giuseppe Menniti, ha conferito alla direttrie d'orchestra Beatrice Venezi il Leucian Honour. Si tratta di un riconoscimento internazionale istituito per celebrare personalità che si sono distinte nella tutela dei diritti umani, nella promozione della parità di genere, nella diplomazia culturale e nella valorizzazione della dignità della persona. La cerimonia di consegna del Leucian Honour è avvenuta nel Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta in occasione della prima edizione del forum internazionale "The Leucian Dialogue. Women, Diplomacy & Cultural Leadership".

"Direttrice d’orchestra, pianista e divulgatrice, Beatrice Venezi è una delle figure più autorevoli della scena musicale contemporanea e una delle più significative espressioni della leadership culturale italiana a livello internazionale - si legge nelle motivazioni del premio - Il suo percorso si distingue per una costante attività artistica che l’ha portata a dirigere prestigiose orchestre e istituzioni musicali in Europa e nel mondo, contribuendo alla diffusione del patrimonio culturale italiano attraverso il linguaggio universale della musica. La sua visione unisce eccellenza professionale, capacità comunicativa e una particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo delle donne nei contesti artistici e culturali tradizionalmente caratterizzati da una minore presenza femminile. Attraverso il proprio impegno, Beatrice Venezi ha contribuito a rafforzare il dialogo tra culture diverse, promuovendo la musica come strumento di incontro, comprensione reciproca e cooperazione internazionale. La sua attività rappresenta un esempio concreto di come l'arte possa diventare veicolo di diplomazia culturale e di costruzione di ponti tra popoli e istituzioni".

Durante la cerimonia nella Reggia di Caserta le onorificenze del Leucian Honour sono state attribuite alle protagoniste del forum, "testimoni di percorsi professionali e umani capaci di generare impatto e cambiamento a livello nazionale e internazionale". Oltre a Venezi, sono state premiate la docente universitaria e giudice del Tribunale internazionale per il Diritto del Mare Ida Caracciolo, la direttrice dell'Istituto italiano di Cultura di Amburgo Francesca Fazion, l'ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia Dalia Kreivienė, l'ex ministro Cécile Kyenge, la scienziata e Cattedra Unesco Annamaria Colao, la produttrice cinematografica e presidente di Quinn Studios Entertainment Valentina Castellani e la President & Ceo di Nippon Sanso Italia Eduina Marino. A ciascuna premiata è stata consegnata la riproduzione di un'opera dell'artista casertana Claudia Mazzitelli, creata per l'occasione quale simbolo del dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra identità territoriale e visione globale.﻿