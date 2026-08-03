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Belen, gli attacchi di panico e la depressione: "Ecco cosa mi ha aiutato a superare i momenti difficili"

Lo sfogo della showgirl in un video condiviso sul suo profilo Instagram

Belen - Instagram
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03 agosto 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Belen si racconta. La showgirl argentina si è sfogata sui social condividendo con i follower uno dei periodi più complessi della sua vita, a causa degli attacchi di panico e della depressione. Belen ha raccontato di esser migliorata molto a gestire le situazioni complesse anche grazie alla pratica dello yoga.

"Con gli attacchi di panico mi è servito tanto, mi calma e mi rasserena la mente. Se ho paura o inizio ad arrabbiarmi inspiro profondamente", ha spiegato, sottolineando l’importanza della respirazione.

La showgirl è entrata nei dettagli parlando del periodo in cui si è affidata agli psicofarmaci per guarire: "Quando arrivavano gli attacchi di panico, ero immobilitata, non riuscivo ad alzarmi dal letto. Sono stata due mesi rinchiusa in casa, con le tende chiuse", ha confidato.

Belen in conclusione ha voluto lanciare un forte messaggio a chi vive situazioni simili, a chi lotta contro la propria salute mentale, invitando alla pratica dello yoga come supporto per ritrovare pace.

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belen rodriguez belen come sta belen depressione belen attacchi di panico
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