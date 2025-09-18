circle x black
Cerca nel sito
 

Bella Hadid, lacrime e flebo: le foto che preoccupano i fan

La modella americana lotta da anni con la malattia di Lyme

Bella Hadid - Instagram
Bella Hadid - Instagram
18 settembre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Bella Hadid tiene in ansia i fan. La modella statunitense ha pubblicato alcune foto su Instagram che rivelano di un nuovo ricovero in ospedale. Hadid da oltre dieci anni combatte con la malattia di Lyme, ma non è ancora chiaro se la stessa sia la ragione per il nuovo ricovero. Negli scatti pubblicati sul proprio profilo ufficiale, da oltre 60 milioni di follower, la modella si mostra collegata a una flebo e in lacrime, mentre in un'altra ancora ha un impacco sulla fronte.

Hadid ha continuato la sua carrellata di foto mostrando alcuni momenti della sua 'nuova' vita quotidiana. Fa il segno della vittoria collegata a un respiratore e gioca a carte, guarda la tv con una pizza davanti e riceve la visita dei suoi cari. "Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene", ha scritto nella descrizione. Tanti i messaggi di preoccupazione ricevuti dai fan nei commenti, tra chi le chiede cosa sia successo e chi le prova a trasmettere forza e incoraggiamenti.

Cos'è la malattia di Lyme

A spiegare cos'è la malattia di Lyme, con cui da anni combatte Bella Hadid, è il Ministero della Salute: "La malattia di Lyme, detta anche Borreliosi, è una zoonosi provocata da un batterio, la Borrelia burgdorferi, che penetra attraverso la cute con il morso di zecca infette", si legge sul sito ufficiale, "i sintomi tipici della malattia includono febbre, mal di testa, affaticamento e una caratteristica eruzione cutanea a forma di anello chiamata eritema migrante. Se non trattata, l’infezione può diffondersi alle articolazioni, al cuore e al sistema nervoso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bella hadid bella hadid foto bella hadid malattia lyme bella hadid ricovero
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza