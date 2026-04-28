Momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate. Elena Santarelli si racconta senza nascondersi nell'intervista a 'Belve' che sarà trasmessa questa sera, martedì 28 aprile.

﻿Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi". La conduttrice Francesca Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. "Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t'assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!", svela divertita la showgirl che prosegue: "Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!".

Sul noto caso del 'Pandoro-gate', Santarelli sferza poi un attacco deciso. Fagnani le domanda del suo impegno per le associazioni per la ricerca: "Si è trovata davanti a casi di beneficenza che non erano quello che sembravano?". Santarelli risponde dura: "Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca". Poi la stoccata. "Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…".

Quando Fagnani le chiede chi le deve delle scuse, Santarelli rivela un noto personaggio della tv che "secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena". E infine svela la corte di un famoso calciatore che al tempo era sposato.

Quella di stasera è l'ultima puntata della stagione e oltre a Elena Santarelli verranno intervistati anche Sal Da Vinci e Romina Power. Poi il programma di Francesca Fagnani torna con tre puntate di 'Belve Crime'.