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Benedetta Rossi, lo sfogo: "Vorrei parlare delle mie figlie, ma i leoni da tastiera mi fanno venire il voltastomaco"

La food blogger si è sfogata sui social con i propri follower spiegando il motivo per cui non parla molto delle sue due figlie

Benedetta Rossi - fotogramma/ipa
Benedetta Rossi - fotogramma/ipa
27 settembre 2026 | 19.15
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Benedetta Rossi è tornata a parlare delle sue due figlie adottive, Natacha e Sharlyn. Questa volta, però, lo ha fatto per raccontare il lato più difficile di questa nuova realtà. La food blogger, attraverso le Instagram stories, si è sfogata contro i commenti cattivi che riceve sui social. "Io ci avrei tanta voglia di parlavi delle bimbe, di raccontarvi come sono, i loro gusti, come si stanno ambientando, come noi stiamo vivendo questa nuova vita di famiglia quattro, anzi a cinque con Cloud”, ha esordito la blogger, parlando con i propri follower, con cui ha instaurato un rapporto di fiducia.

Poi, Rossi racconta il motivo per cui tende sempre a evitare di nominare le due figlie: "Però sento che mi devo trattenere perché ogni volta che tocco l’argomento bambine, a distanza di un’ora, escono decine e decine di articoli e sotto si riempie dei soliti commenti che fanno venire il mal di stomaco dei leoni da tastiera, che si scaricano insultando me, Marco (Gentili, ndr) e le bambine", ha spiegato.

Una situazione che condiziona molto la sua scelta di raccontare sui social il cambiamento in famiglia da quando sono arrivate le due bambine: "Mi dispiace perché voi siete degli amici e ho piacere a condividere con voi questa nuova fase della nostra vita, bellissima, ma allo stesso tempo ho paura di farlo perché arrivano queste bombe che mi fanno stare male. Leggere certe cose, quando sai che non hai fatto niente di male, è tanta roba".

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benedetta rossi benedetta rossi figli benedetta rossi figlie benedetta rossi adozione benedetta rossi figlie adottive
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