Bianca Balti ha cambiato nuovamente look. Solo 15 giorni fa, la super modella italiana aveva dato un taglio definitivo trasformando la sua lunga chioma castana in un caschetto. Nelle ultime ore, Bianca lo ha fatto di nuovo e il motivo è legato alla cura che sta affrontando per combattere il tumore ovarico.

Il nuovo taglio di capelli

Bianca Balti ha scoperto lo scorso settembre di avere un cancro ovarico al terzo stadio. La top model è stata operata d'urgenza a Los Angeles, nella città in cui vive insieme alle figlie e al nuovo fidanzato, e dove ha da poco cominciato la chemioterapia, come lei stessa aveva annunciato sui social.

Bianca Balti ha mostrato sul suo profilo Instagram tutto il percorso che sta seguendo per affrontare il tumore: dalla cicatrice dovuta all'intervento al taglio drastico ai capelli, questo anche per anticipare le conseguenze estetiche che può causare la chemioterapia, ossia la perdita dei capelli.

Il percorso è lungo e complesso, ma Bianca Balti lo affronta "uno step alla volta", proprio come ha scritto la modella a corredo degli scatti che mostrano il suo nuovo look. Questa volta ancora più corto, è un 'pixie cut' decisamente più maschile, che simboleggia il difficile periodo che Bianca Balti sta vivendo. Ma lo fa col sorriso, senza mai abbattersi. Grazie anche al sostegno delle sue figlie Mia e Matilde e al nuovo compagno, che da poco Bianca Balti ha mostrato sui social.