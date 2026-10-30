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Blanco si separa da Stefano Clessi, il botta e risposta social: "I manager sono il male della musica"

Il botta e risposta tra il cantante e il manager

Blanco, Stefano Clessi - fotogramma/ipa
Blanco, Stefano Clessi - fotogramma/ipa
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30 ottobre 2026 | 11.42
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Botta e risposta tra Blanco e il suo (ormai ex) manager Stefano Clessi. Il diverbio tra i due è cominciato dopo un messaggio condiviso sui social dal cantante Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco: "I manager sono il male della musica", ha scritto in una storia Instagram, accompagnata dalle note di 'Sfiorivano le viole' di Rino Gaetano. Un messaggio chiaro e che non è passato inosservato agli utenti che non hanno potuto fare a meno di notare che tra i seguiti del cantante non compare più il manager, CEO e fondatore di Ecletic Music.

Non si è fatta attendere la replica del manager, che è arrivata sempre sui social attraverso una Instagram stories: "Quando si ottengono successo e fama fin da giovanissimi accettare i 'no' non è facile, mi rendo conto", scrive l'ex manager, parlando poi del suo lavoro come una passione. "Dopo 23 anni con il mio team ci siamo promessi di continuare a lavorare solo con chi abbia voglia di costruire, divertirsi e che sia rispettoso con chiunque".

Secondo quanto scrive il manager, sarebbe stato proprio lui a interrompere il rapporto con Blanco: "Nell’iconografia del rock’n’roll, di solito, è il manager a essere lasciato. Quando succede il contrario le decisioni di chi ti è stato accanto non sono facili da digerire". La storia si conclude: "Eclectic lascia un grosso incarico ma io mando un abbraccio a tutti gli artisti augurando loro di trovare la serenità che meritano". E poi conclude con una stoccata diretta al messaggio dell'artista: "I manager sono santi della nostra industria". La replica è stata pubblicata poi sulle storie dell'artista. Blanco non ha aggiunto altre parole, ma a corredo ha aggiunto emoticon sorridenti.

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