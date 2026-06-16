L'artista, 75 anni, è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale vicino alla sua abitazione di Faro, in Portogallo. A maggio era stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino

La cantante gallese Bonnie Tyler è uscita dal coma farmacologico indotto a seguito di un intervento chirurgico d'urgenza eseguito il mese scorso, ma le sue condizioni di salute restano serie. La famiglia della 75enne artista gallese, celebre per brani di successo internazionale quali 'Total Eclipse of the Heart' e 'Holding Out for a Hero', ha confermato il mutamento del quadro clinico.

L'artista, 75 anni, è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale vicino alla sua abitazione di Faro, in Portogallo. A maggio era stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino e dopo l'operazione, i medici avevano deciso di indurre un coma farmacologico per favorire il processo di recupero.

L'aggiornamento sulle condizioni della celebre interprete di "Total Eclipse of the Heart" è stato diffuso attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. Nel comunicato si sottolinea che la cantante sta mostrando segnali di miglioramento, anche se il percorso verso la guarigione sarà lungo. "Bonnie non è più in coma, ma rimane molto debilitata e in terapia intensiva in ospedale in Portogallo. Sebbene le sue condizioni stiano migliorando, il recupero procede lentamente", si legge nella dichiarazione.

I medici si sono detti fiduciosi riguardo a una buona ripresa, ma hanno precisato che sarà necessario ancora del tempo prima che l'artista possa tornare alle sue normali attività.

Annullati i concerti estivi

A causa della situazione sanitaria, il management ha annunciato la cancellazione o il rinvio al 2027, ove possibile, di tutti gli spettacoli previsti durante l'estate. La decisione riguarda tutte le date in programma fino alla fine di agosto, mentre resta la speranza di poter confermare gli impegni previsti per l'autunno.

La nota arriva dopo che la famiglia della cantante aveva espresso preoccupazione per la diffusione di "voci sensazionalistiche e false" riguardanti il suo stato di salute.

Il portavoce dell'artista ha inoltre ringraziato i fan per il sostegno ricevuto da ogni parte del mondo: "Bonnie è consapevole dell'affetto e dei messaggi di incoraggiamento che le stanno arrivando ed è profondamente grata per tutti i pensieri e gli auguri ricevuti".

Tra gli eventi cancellati figura anche la partecipazione al Sunshine Festival di Worcester, prevista per agosto, oltre a numerose date europee. Al momento resta confermato il concerto del 17 dicembre alla Utilita Arena di Cardiff, anche se ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi mesi.

La carriera

Nata come Gaynor Hopkins nel Galles meridionale, Bonnie Tyler ha raggiunto la fama internazionale negli anni Ottanta grazie al successo planetario di 'Total Eclipse of the Heart', brano che conquistò il primo posto nelle classifiche britanniche e statunitensi nel 1983. La sua inconfondibile voce roca ha reso celebri anche canzoni come 'Holding Out for a Hero', pubblicato nel 1984 e integrato nella colonna sonora del film Footloose. 'It's a Heartache' e 'If You Were a Woman (And I Was a Man)'.

Nel 2013 rappresentò il Regno Unito all'Eurovision Song Contest di Malmö con il brano 'Believe in Me'. Dieci anni più tardi, nel 2023, è stata insignita del titolo di Member of the Order of the British Empire (MBE) per il suo contributo alla musica.