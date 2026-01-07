Saint-Tropez ha reso omaggio questa mattina a Brigitte Bardot, icona mondiale del cinema francese e instancabile attivista per la causa animale, con una cerimonia funebre sobria ma solenne. La funzione si è svolta nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption, alla presenza di circa 400 invitati, tra cui personalità del mondo dello spettacolo, della politica e della società civile.

Fin dalle prime ore della mattina, centinaia di fan si sono radunati sul porto della cittadina della Costa Azzurra, in place des Lices e davanti al municipio, per seguire la messa su tre schermi giganti predisposti dalla Fondazione Brigitte Bardot. Molti hanno portato fiori, fotografie e peluche in memoria della diva e della sua attività in difesa degli animali. Dalla notte precedente, le squadre tecniche della Fondazione avevano installato telecamere, microfoni e proiettori nella chiesa per garantire la diretta della cerimonia. La bara intorno alle 10.50 ha lasciato la tenuta de La Madrague, residenza di BB, per arrivare in processione, scortata da due ali di folla, per arrivare alla basilica, dove è entrata, ricoperta di fiori, sulle note di "Casta Diva" con la voce della Maria Callas.

E' stato il fiorista Régis Eberwin a curare l'allestimento floreale del feretro, composto da piccole margherite bianche, gerbere bianche e arancio, ginestra e mimosa, fiori particolarmente amati dall'attrice (nessuna rosa su richiesta dei familiari(. La bara a forma di cesta allungata è stata realizzata in rattan, un legno flessibile e intrecciabile.

Il corteo funebre è entrato in chiesa alle 11.20: il feretro è stato accolto dal figlio 65enne di Brigitte Bardot, Nicolas-Jacques Charrier, con il quale l'attrice ha sempre avuto una relazione complicata, accompagnato da tre bambini con candele. Nicolas-Jacques Charrier, arrivato da Oslo assieme alla moglie e alle due figlie, ha fatto deporre una corona di fiori, in particolare di mimosa, con la sola iscrizione "A mamma". Più defilato il marito Bernard d'Ormale, con cui l'attrice è stata sposata dal 1992.

La messa è stata celebrata dal curato della città portuale, Jean-Paul Gouarin. Tra i partecipanti figuravano la cantante Mireille Mathieu, il tenore Vincent Niclo, Chico Reyes, fondatore dei Gipsy Kings, l'attivista ambientalista Paul Watson, Paul Belmondo, figlio dell'attore Jean-Paul Belmondo, oltre a numerose personalità del mondo culturale e politico, tra cui Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan, presidente di Debout la France, e la ministra francese per le Pari opportunità Aurore Bergé. Una corona di fiori è stata inviata a nome del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e della moglie.

La grande assente delle esequie, la sorella di Brigitte, Marie-Jeanne Bardot, detta Mijanou, 87 anni, residente negli Stati Uniti, ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio letto da un diacono durante la messa. "Mia Brigitte, sei stata con me per tutta la vita. Avevo tanta paura che tu scomparissi, ma no, sento la tua presenza gioiosa. Ti prego, resta con me fino a quando non ti raggiungerò", ha scritto la sorella dell'attrice, di quattro anni più giovane, con la quale condivideva una profonda passione per gli animali.

Max Guazzini, segretario generale della Fondazione Brigitte Bardot, ha ricordato la passione dell'attrice per gli animali e il suo amore per la Francia, definendola una figura di libertà e coraggio. La cantante Mireille Mathieu ha interpretato a cappella Panis Angelicus, mentre il tenore Vincent Niclo ha eseguito un 'Ave Maria'. Le note si sono diffuse tra i banchi della chiesa e all'esterno, dove centinaia di persone seguivano la funzione, applaudita in più punti. Davanti all'altare accanto al feretro un ritratto in bianco e nero dell'attrice con la scritta "Merci Brigitte", scattato nel 1977 accanto a un cucciolo di foca.

Alle 12.37 il feretro ha lasciato la chiesa per dirigersi verso il cimitero marino di Saint-Tropez, con vista sul mar Mediterraneo, al suono dei Gipsy Kings, gruppo che Brigitte sostenne agli albori alla fine degli anni '70. Il corteo ha attraversato il porto tra gli applausi dei fan, molti dei quali avevano atteso dalle prime ore del mattino per un ultimo saluto. La città ha reso omaggio alla diva con bandiere a mezz'asta e una statua dorata sulla place Blanqui. Cartelli con scritte come "Gli animali ringraziano Brigitte Bardot" erano visibili tra la folla. Fiori, fotografie e peluche sono stati deposti anche alla Baie du Canebiers e intorno alla statua di BB, simbolo della città e del legame tra la star e Saint-Tropez. Bardot è stata tumulata vicino ai genitori, ai nonni e al primo marito, il regista Roger Vadim, come da sue volontà.

Il giorno dell'ultimo saluto a Brigitte Bardot è stato anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. Il marito Bernard d'Ormale ha raccontato a 'Paris Match' la sofferenza dell'attrice francese negli ultimi mesi, segnati dalla malattia che l'ha portata via il 28 dicembre scorso, all'età di 91 anni.

"Brigitte soffriva di un cancro", ha spiegato d'Ormale. "Ha resistito molto bene alle due operazioni, ma voleva assolutamente tornare a La Madrague. Negli ultimi tempi, il dolore alla schiena la debilitava e rendeva complicata ogni sua riabilitazione". Nonostante la sofferenza, l'icona francese ha affrontato la malattia con la sua forza e la sua determinazione. "La mattina del 28 dicembre, sul suo volto si è impressa una pienezza e una tranquillità straordinarie. Era bellissima, come ai tempi della giovinezza", ha ricordato il marito. "Voleva un funerale senza fronzoli. E anche se tutto intorno a lei era complicato, questo era ciò che desiderava", ha concluso. (di Paolo Martini)