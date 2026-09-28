Il giornalista: "Mi hanno operato al naso e alla spalla, l'equipe del Gemelli è stata bravissima. Ranucci? Non dico niente ma pensate se fossi stato al posto suo. Fiorello farà incursione a 'Cinque Minuti', presenterà suo programma"

Bruno Vespa ricostruisce, a margine dell'incontro al Prix Italia con Gianni Letta, la rovinosa caduta di qualche giorno fa, che gli ha procurato ferite sul volto, alla spalla e al braccio.

"Stavo facendo la ginnastica e mentre mi alzavo stupidamente non mi sono appoggiato e sono scivolato sul tappetino, andando a incrociare lo spigolo. E' stata una caduta bruttissima, ma sono stato fortunato: la visita oculistica è stata perfetta".

Sull'operazione dopo l'incidente domestico, spiega ancora il conduttore di Porta a Porta, "l'equipe del Gemelli è stata bravissima, mi è venuta in soccorso anche la maxillofacciale, il direttore del reparto di ortopedia, mi hanno rimesso in piedi in cinque ore per cui hanno operato il naso, l'omero, la spalla e mi hanno rimesso a posto perfettamente".

"Ranucci? Non dico nulla, ma pensate se fossi stato io al posto suo"

"Non ho detto una parola su Ranucci e continuerò a non dirla, dico soltanto: pensate se fossi stato io al posto suo"., ha poi detto commentando la vicenda che vede coinvolto il conduttore di 'Report' Sigfrido Ranucci.

"Fiorello farà incursione a 'Cinque Minuti', presenterà suo programma"

"Sì, Fiorello verrà a 'Cinque Minuti', ma non ne so ancora nulla, presenterà il suo programma", conferma poi ai cronisti a margine del Prix Italia, rivelando che Rosario Fiorello andrà nel suo programma, rispettando la tradizione nata lo scorso anno quando lo showman siciliano era andato a presentare 'La Pennicanza' 'usurpando' lo studio di 'Cinque Minuti' senza la presenza del conduttore.

"Io porto fortuna da sempre -aggiunge Vespa- Da quando ho intervistato un cardinale e poi è diventato Papa (Karol Woityla nel '77, ndr) le mie referenze sono discrete". Se questa volta Vespa sarà in studio, però, è ancora top secret. "Ci siamo scambiati quattro messaggi e poi abbiamo detto ci sentiamo -rivela Vespa - Ma ancora non ne so nulla".