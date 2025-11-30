circle x black
Domenica In, Can Yaman 'teme' domande sulla vita privata. Mara Venier: "Sei terrorizzato"

L'attore di 'Sadokan' ospite oggi nel salotto di Mara Venier

Can Yaman - fotogramma/ipa
Can Yaman - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tu sei terrorizzato, stai tranquillo". Così Mara Venier ha cercato di stemperare la 'tensione' durante l'intervista di Can Yaman a Domenica In. L'attore, protagonista della serie evento su Rai 1 'Sandokan', in onda da lunedì 1 dicembre, in perfetto italiano e con totale proprietà di linguaggio si è raccontato in una lunga intervista, anche con dettagli personali e intimi ma mantenendo massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Un tasto, a quanto pare, sensibile: l'attore ha cercato di evitare più volte, quasi fosse un percorso a ostacoli.

Primo 'allarme' con una domanda innocua: "Cosa pensi delle donne italiane?". Pausa, riflessione. "In generale", ha aggiunto sorridendo la conduttrice. "Sono calorose", la risposta diplomatica. Virata sulla serie 'Sandokan', Venier ha chiesto "E Marianna?", riferendosi al personaggio femminile principale della storia di Sandokan, interpretata da Alanah Bloor. "Marianna è un'attrice", ha risposto in un primo momento Yaman, allontanando qualsiasi riferimento personale.

Venier è intervenuta in modo diretto, per allontanare ogni suo timore: "Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa sulla tua vita privata, io non so niente di te e della tua vita sentimentale. Sono cose tue, non me ne frega niente, sei prevenuto, si vede che qualcuno ti ha fatto delle interviste dove ha cercato di entrare più volte nel tuo cuore, io non lo faccio stai tranquillo".

