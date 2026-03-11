Cannes, a Barbra Streisand la Palma d'Oro onoraria

Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro onoraria alla 78esima edizione Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio. Per la star americana, icona assoluta dello spettacolo e una delle poche artiste al mondo insignite dell’Egot, sarà la prima apparizione sulla Croisette. La consegna avverrà il 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura, come riportano i media internazionali.

"È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d’Oro Onoraria", ha dichiarato in una nota Streisand, sottolineando il ruolo del cinema in un momento storico complesso: "I film aprono i nostri cuori e le nostre menti, ricordandoci la nostra fragilità e la nostra resilienza. Il cinema trascende confini e politica e afferma il potere dell’immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole".

Per il direttore del festival Thierry Frémaux, come si legge sui media internazionali, la scelta è naturale: "Star mondiale, Barbra Streisand è prima di tutto un’artista che dà vita a progetti che riflettono chi è. È la sintesi leggendaria tra Broadway e Hollywood. Ascoltarla e vederla esibirsi fa parte dei nostri anni migliori". Come annunciato dal festival la scorsa settimana, anche Peter Jackson riceverà quest'anno una Palma d'oro onoraria durante la cerimonia di apertura.