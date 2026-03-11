circle x black
Cerca nel sito
 

Cannes, a Barbra Streisand la Palma d'Oro onoraria

La consegna avverrà il 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura

Cannes, a Barbra Streisand la Palma d'Oro onoraria
11 marzo 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro onoraria alla 78esima edizione Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio. Per la star americana, icona assoluta dello spettacolo e una delle poche artiste al mondo insignite dell’Egot, sarà la prima apparizione sulla Croisette. La consegna avverrà il 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura, come riportano i media internazionali.

"È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d’Oro Onoraria", ha dichiarato in una nota Streisand, sottolineando il ruolo del cinema in un momento storico complesso: "I film aprono i nostri cuori e le nostre menti, ricordandoci la nostra fragilità e la nostra resilienza. Il cinema trascende confini e politica e afferma il potere dell’immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole".

Per il direttore del festival Thierry Frémaux, come si legge sui media internazionali, la scelta è naturale: "Star mondiale, Barbra Streisand è prima di tutto un’artista che dà vita a progetti che riflettono chi è. È la sintesi leggendaria tra Broadway e Hollywood. Ascoltarla e vederla esibirsi fa parte dei nostri anni migliori". Come annunciato dal festival la scorsa settimana, anche Peter Jackson riceverà quest'anno una Palma d'oro onoraria durante la cerimonia di apertura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Cannes Palma d'Oro onoraria Cinema
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza