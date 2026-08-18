Capalbio Film Festival, Mimmo Paladino firma il manifesto della quinta edizione ﻿

Sarà Mimmo Paladino a firmare il manifesto di Capalbio Film Festival 2026, in programma dal 17 al 20 settembre con la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio, con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana, vede quest’anno l’immagine ufficiale del Festival firmata da uno dei grandi maestri della Transavanguardia. A lui è stata affidata la realizzazione del manifesto, così come avvenne per la prima edizione con Marco Delogu e, negli anni, con Vincenzo Marsiglia, Gianmarco Chieregato e Chiara Rapaccini, in arte Rap.

A Mimmo Paladino sarà dedicate una mostra personale presso la Galleria il Frantoio, curata da Davide Sarchioni, che inaugurerà il 16 settembre e aperta al pubblico per tutto l’autunno. Sempre mercoledì 16 ci sarà il pre-opening del festival con la proiezione speciale di "Quijote" (75’) di Mimmo Paladino al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. La serata inaugurale del festival di terrà giovedì 17 settembre al Teatro del Leccio, il nuovo anfiteatro all'aperto inaugurato a giugno 2026 a Capalbio e progettato dall'architetto Maurice Nio.

Alla serata sarà presente Margherita Buy, madrina onoraria del festival, il Sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio, e i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi.

Quella di Mimmo Paladino è una scelta che porta a Capalbio una delle figure più riconoscibili dell’arte contemporanea italiana e, allo stesso tempo, un artista che nel corso della propria carriera ha attraversato molteplici linguaggi varcando i confini tra pittura, scultura, teatro, letteratura e cinema.

Tra i principali protagonisti della Transavanguardia, verso la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, ha segnato in modo assolutamente originale la scena artistica italiana e internazionale. Nel 1980 Paladino partecipò alla sezione Aperto ’80 della Biennale di Venezia con Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi e Nicola De Maria, segnando un momento fondamentale nell’affermazione internazionale del movimento artistico. Da allora il suo lavoro ha sviluppato un universo immediatamente riconoscibile, popolato da figure, volti, segni, archetipi e richiami alle culture antiche. Pittura e scultura convivono con materiali e tecniche differenti, in una ricerca nella quale memoria, mito e contemporaneità si sovrappongono continuamente. Tra le opere e gli interventi che hanno segnato il suo percorso figurano l’Hortus Conclusus, installazione permanente realizzata nel 1992 a Benevento, e la celebre Montagna di Sale, nata nel 1990 come scenografia per La sposa di Messina alle Orestiadi di Gibellina e, successivamente, riproposta a Napoli. Famosi i sui cavalli, soggetto centrale e iconico nella sua produzione artistica.

Ma è proprio il rapporto di Paladino con il cinema a rendere particolarmente significativa la sua presenza a Capalbio Film Festival. Nel 2006 l’artista ha diretto Quijote, personale rilettura del capolavoro di Cervantes, presentata nello stesso anno alla 63. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti. Nel 2022 è tornato dietro la macchina da presa con La divina cometa, un viaggio cinematografico che intreccia arti visive, teatro, suggestioni dantesche e cultura popolare. Espressione di una irrinunciabile vocazione alla contaminazione dei linguaggi che attraversa la sua intera produzione artistica. La firma del manifesto di Capalbio Film Festival 2026 si inserisce in un percorso nel quale l’immagine non è mai confinata a un unico supporto, ma diventa pittura, materia, spazio, scena e movimento.