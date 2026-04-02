Capo Plaza inaugura la nuova stagione di Red Bull 64 Bars

E' Capo Plaza ad aprire la stagione di Red Bull 64 Bars, il format di Red Bull che riporta il rap alla sua essenza più pura. Sessantaquattro barre senza filtri, senza ritornelli e senza compromessi, la cui apertura è affidata a uno tra gli artisti più ascoltati e certificati della scena urban italiana. Il video del brano di 'Ho solo 64 barre (Red Bull 64 Bars)', prodotto da Ava, è disponibile da oggi sul canale YouTube ufficiale Red Bull Droppa. L’artista ha anticipato alcune delle 64 barre al pubblico della sua città d’origine, Salerno, nel corso di una giornata dedicata alla celebrazione delle proprie radici. Un ritorno simbolico in cui Capo Plaza, accompagnato da Red Bull, ha reso omaggio al suo legame indissolubile con il territorio in cui è iniziato il suo percorso umano e musicale.

Reduce dal successo di '4U Ep, l’Ep pubblicato lo scorso febbraio in cui ha mostrato un lato più introspettivo della propria penna, Capo Plaza approda al format Red Bull 64 Bars con un flusso di coscienza intenso e serrato. Le barre ripercorrono la sua ascesa - dai palazzi di Pastena ai palazzetti d’Italia - rivendicando con forza le sue origini. Il testo esplora il dualismo tra l’ostentazione del lusso e del successo con il senso di isolamento che può accompagnarlo, delineando il ritratto di un 'sopravvissuto' che non ha mai smesso di lottare contro i propri demoni, trasformando il proprio passato in un traguardo.

L’approccio tecnico e il flow confermano una maturità artistica sempre più definita, capace di coniugare introspezione e consapevolezza, consolidando la sua posizione nella scena contemporanea, senza dimenticare il peso di quel 'mondo sulle spalle'.