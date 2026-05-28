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Cartoons on the Bay, si apre a Pescara il festival dell'animazione

Tre giorni di incontri, mostre e premi nel festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com

Cartoons on the Bay, si apre a Pescara il festival dell'animazione
28 maggio 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prende il via oggi a Pescara la 30esima edizione di Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell'Animazione e dei Linguaggi Transmediali promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. La manifestazione, con la direzione artistica di Adriano Monti Buzzetti, celebra il suo trentesimo anniversario e trasformerà per tre giorni il capoluogo adriatico nella capitale dell'animazione italiana e internazionale. Cuore pulsante degli incontri professionali sarà il Palazzo dell'Aurum. La giornata inaugurale si è aperta con il programma ufficiale, seguito dal taglio del nastro. Alla cerimonia di inaugurazione, davanti all'Aurum, erano presenti il presidente di RaiCom, Claudia Mazzola, l'amministratore delegato, Giuseppe Stefano Santo, il direttore artistico della manifestazione, Adriano Monti Buzzetti, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco di Pescara, Carlo Masci e l'assessore agli Eventi del capoluogo adriatico, Alfredo Cremonese. Presenti anche il consigliere di amministrazione Rai Com e direttore Canone e Beni artistici Roberto Ferrara e la direttrice della sede Rai di Pescara Carmen Botti.

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Grande attenzione ai giovani talenti fin dal mattino, con il concorso 'Pitch Me!' 2026, dove i finalisti presenteranno i loro progetti a una giuria di esperti del settore. Il pomeriggio sarà dedicato alla formazione e all'industria, con la tavola rotonda 'Dalla scuola all'industria' e gli Stati Generali dell'Animazione, un confronto sulle sfide e le opportunità del comparto italiano. A chiudere il programma professionale la cerimonia di consegna del Premio Giuseppe Laganà 2026. Parallelamente, per tutta la giornata, si terranno sessioni di Portfolio Review per favorire l'incontro tra creativi e studi di animazione.

Spazio anche alle grandi mostre, che aprono oggi i battenti. L'Aurum ospita 'Oltre le Terre di Mezzo: visioni tolkeniane', in collaborazione con Lucca Comics, e 'Corto Maltese, un mare infinito', dedicata all'eroe di Hugo Pratt. Lungo Corso Umberto I, invece, sarà allestita la mostra 'Quarant’anni di sogni e incubi con Dylan Dog', in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Il festival si apre anche alla città e agli appassionati con un ricco programma in Piazza Salotto, che ogni giorno ospiterà talk, sessioni di giochi da tavolo, meet & greet con creator e game designer, workshop di disegno e attività per le scuole, trasformando Pescara in un grande hub della cultura pop e nerd.

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Cartoons on the Bay Festival Internazionale dell'Animazione e dei Linguaggi Transmediali
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