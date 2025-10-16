E Ignazio Moser ammette che la prima foto di sua moglie e sua figlia insieme è "la mia nuova definizione di amore"

Dopo la nascita di Clara Isabel, i neogenitori Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono al settimo cielo. E ora, dopo l'annuncio del parto, condividono sui social le loro prime emozioni.

Cecilia Rodriguez: "Il cuore pieno come mai prima"

Cecilia Rodriguez ha pubblicato il suo primo carosello Instagram dopo la nascita della sua bimba. Una foto in cui è sdraiata a letto, in ospedale, e sta allattando la piccola, avvolta in una copertina rosa; uno scatto del piedino di Clara Isabel e infine un video in cui suo marito stringe tra le braccia e culla la neonata. E proprio in riferimento a questo video ha scritto: "Tutto quello che ho desiderato per anni". E poi spiega: "Vedere voi due insieme mi riempie il cuore come mai niente me l'aveva riempito prima. Vi amo per sempre".

Ignazio Moser: "La mia nuova definizione di amore"

Ignazio Moser aveva già ieri, annunciando la nascita della bimba, dedicato un pensiero a sua moglie: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!". Ora, ricondividendo sul proprio profilo la prima foto di Cecilia con Clara Isabel scrive: "Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita... Difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere".